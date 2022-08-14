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Политика14 августа 2022 16:20

Что значит взятие Песок для дальнейшего продвижения армии России на Донбассе

Военкор Коц объяснил, что значит взятие Песок для дальнейшего продвижения армии России на Донбассе
Авторы (2):
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Мария ПАВЛОВА
Военкор "Комсомолки" Александр Коц рассказал, что значит взятие Песок для дальнейшего продвижения войск России на Донбассе.

Военкор "Комсомолки" Александр Коц рассказал, что значит взятие Песок для дальнейшего продвижения войск России на Донбассе.

Фото: Александр КОЦ

Взятие союзными силами населенного пункта Пески в Донецкой Народной Республике является стратегическим успехом российской армии и сил ДНР и в то же время имеет психологический терапевтический эффект, считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Дальше наши войска могут развивать наступление как на запад в сторону Карловки, расширяя границы контролируемой территории, так и на север в сторону Водяново – это еще один населенный пункт на подступах к Авдеевке, то есть, постепенно заключать Авдеевку в такое полуокружение, а далее, если помогут коллеги с Горловского направления, можно будет говорить о полной блокировке этого города», - рассказал Коц в эфире Радио «Комсомольская правда» о возможном развитии событий после взятия Песок.

Военкор отметил, что жители Донецка с облегчением узнали о взятии Песок, так как этот некогда элитный дачный район последние восемь лет ассоциировался исключительно со смертельной опасностью и мог стать плацдармом для вторжения украинской армии в город.

«Это психологический терапевтический эффект», - подчеркнул Коц.

Эксклюзивный репортаж Александра Коца о том, как союзные силы полностью взяли под контроль Пески и начали наступление на вражеские укрепрайоны в селе Первомайское, читайте здесь на KP.RU.

Ранее глава ДНР Пушилин сообщил о «дозачистке» взятого под контроль поселка Пески под Донецком.

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