Что значит взятие Песок для дальнейшего продвижения армии России на Донбассе

Военкор "Комсомолки" Александр Коц рассказал, что значит взятие Песок для дальнейшего продвижения войск России на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Взятие союзными силами населенного пункта Пески в Донецкой Народной Республике является стратегическим успехом российской армии и сил ДНР и в то же время имеет психологический терапевтический эффект, считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Дальше наши войска могут развивать наступление как на запад в сторону Карловки, расширяя границы контролируемой территории, так и на север в сторону Водяново – это еще один населенный пункт на подступах к Авдеевке, то есть, постепенно заключать Авдеевку в такое полуокружение, а далее, если помогут коллеги с Горловского направления, можно будет говорить о полной блокировке этого города», - рассказал Коц в эфире Радио «Комсомольская правда» о возможном развитии событий после взятия Песок.

Военкор отметил, что жители Донецка с облегчением узнали о взятии Песок, так как этот некогда элитный дачный район последние восемь лет ассоциировался исключительно со смертельной опасностью и мог стать плацдармом для вторжения украинской армии в город.

«Это психологический терапевтический эффект», - подчеркнул Коц.

Эксклюзивный репортаж Александра Коца о том, как союзные силы полностью взяли под контроль Пески и начали наступление на вражеские укрепрайоны в селе Первомайское, читайте здесь на KP.RU.

Ранее глава ДНР Пушилин сообщил о «дозачистке» взятого под контроль поселка Пески под Донецком.

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