Военкор "Комсомолки" рассказал о воюющих на стороне украинских нацформирований иностранных наемниках. Фото: Александр КОЦ

На стороне украинских националистических вооруженных формирований воюет много боевиков из западных стран. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в эфире Радио «Комсомольская правда», комментируя информацию взятого в плен командира украинского нацформирования «Кракен» Дмитрия Стрельникова о сирийских наемниках, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

«Боевиков из различных стран, как бывшего СССР, есть из Белоруссии, есть из Грузии, есть беглые боевики чеченцы из Европы, много представителей Запада, американцы, канадцы и британцы, поляки очень часто присутствуют», - рассказал Александр Коц, отметив, что наемников из Сирии он не встречал, как и не располагает свидетельствами об их нахождении на территории Украины.

«А так там большой интернационал. Например, он пытался проявить себя на Лисичанском и Северодонецком направлении, но был выбит оттуда силами второго армейского корпуса ЛНР», - рассказал военкор.

Ранее в США сообщили, что иностранные наемники на Украине теряют боевой дух.

Эксклюзивный репортаж Александра Коца о том, как союзные силы полностью взяли под контроль Пески и начали наступление на вражеские укрепрайоны в селе Первомайское, читайте здесь на KP.RU.