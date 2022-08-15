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Политика14 августа 2022 21:33

Китайский дипломат Лю Сяомин назвал "опасным ходом" новый визит делегации конгресса США на Тайвань

Он также сравнил действия американской стороны с "игрой с огнем"
София ГОНЧАРОВА
Китайский дипломат Лю Сяомин назвал "опасным ходом" новый визит делегации конгресса США на Тайвань

Китайский дипломат Лю Сяомин назвал "опасным ходом" новый визит делегации конгресса США на Тайвань

Фото: REUTERS

Спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая". Об этом он написал в своем посте в Twitter.

Дипломат также сравнил действия американской стороны с "игрой с огнем" и напомнил о последствиях.

- Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая ... а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина, - сказано в сообщении Сяомина.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявлял, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями.

Кроме того, Дональд Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.