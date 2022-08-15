Китайский дипломат Лю Сяомин назвал "опасным ходом" новый визит делегации конгресса США на Тайвань Фото: REUTERS

Спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая". Об этом он написал в своем посте в Twitter.

Дипломат также сравнил действия американской стороны с "игрой с огнем" и напомнил о последствиях.

- Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая ... а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина, - сказано в сообщении Сяомина.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявлял, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями.

Кроме того, Дональд Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.