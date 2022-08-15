Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 августа 2022 7:46

Мэр Киева Кличко сообщил, что ему поступали угрозы из офиса Зеленского

Киевский градоначальник заявил, что поводом для конфликта стало его письмо на имя Зеленского
Александр КИСЛОВ
Виталий Кличко рассказал, как на него давили представители окружения украинского президента

Виталий Кличко рассказал, как на него давили представители окружения украинского президента

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получал угрозы из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это произошло после того, как подписал открытое письмо Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство бизнесмену Геннадию Корбану.

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — сообщил киевский градоначальник в интервью украинскому интернет-изданию «Бабель».

Кличко также уточнил, что угрозы в его адрес поступали от чиновников офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Кличко уже вступал в масштабный политический конфликт с Зеленским и его командой. В мэрии Киева и у ближайших соратников градоначальника проходили обыски, инициированные окружением Зеленского, а сам Кличко публично сравнивал действующего президента Украины с Виктором Януковичем (допуская вероятность смещения Зеленского в случае, если он начнет вести себя так же, как бывший украинский лидер).