Мэр Киева Кличко сообщил, что ему поступали угрозы из офиса Зеленского

Виталий Кличко рассказал, как на него давили представители окружения украинского президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получал угрозы из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это произошло после того, как подписал открытое письмо Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство бизнесмену Геннадию Корбану.

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — сообщил киевский градоначальник в интервью украинскому интернет-изданию «Бабель».

Кличко также уточнил, что угрозы в его адрес поступали от чиновников офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Кличко уже вступал в масштабный политический конфликт с Зеленским и его командой. В мэрии Киева и у ближайших соратников градоначальника проходили обыски, инициированные окружением Зеленского, а сам Кличко публично сравнивал действующего президента Украины с Виктором Януковичем (допуская вероятность смещения Зеленского в случае, если он начнет вести себя так же, как бывший украинский лидер).