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Политика15 августа 2022 14:13

МИД России призвал Запад принудить Украину к прекращению обстрелов Запорожской АЭС

Москва призывает западные страны обратить внимание на провокации Киева
Александр КИСЛОВ
Мария Захарова публично обратилась к западным политикам из-за провокаций Киева вокруг Запорожской АЭС

Мария Захарова публично обратилась к западным политикам из-за провокаций Киева вокруг Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

.РФ призвала США, ЕС и другие страны прекратить интриги вокруг Запорожской АЭС и любыми средствами принудить Киев к прекращению обстрелов атомной электростанции. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий", - подчеркнула она.

Ранее российские власти неоднократно публично указывали на то, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к масштабной атомной аварии. В Минобороны РФ подчеркивали, что возможная катастрофа на ЗАЭС может оказаться масштабнее, чем резонансные аварии на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.

Эксперты же полагают, что наиболее серьезные последствия неизбежно наступят в случае, если ракеты ВСУ попадут по расположенному на Запорожской АЭС хранилищу ядерных отходов.