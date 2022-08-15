МИД России призвал Запад принудить Украину к прекращению обстрелов Запорожской АЭС

Мария Захарова публично обратилась к западным политикам из-за провокаций Киева вокруг Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

.РФ призвала США, ЕС и другие страны прекратить интриги вокруг Запорожской АЭС и любыми средствами принудить Киев к прекращению обстрелов атомной электростанции. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий", - подчеркнула она.

Ранее российские власти неоднократно публично указывали на то, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к масштабной атомной аварии. В Минобороны РФ подчеркивали, что возможная катастрофа на ЗАЭС может оказаться масштабнее, чем резонансные аварии на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.

Эксперты же полагают, что наиболее серьезные последствия неизбежно наступят в случае, если ракеты ВСУ попадут по расположенному на Запорожской АЭС хранилищу ядерных отходов.