Шойгу и Гутерреш обсудили Запорожскую АЭС

Сергей Шойгу и Антониу Гутерреш обсудили безопасность Запорожской АЭС и другие вопросы. Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник 15 августа провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Сообщается, что Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

Также в ходе беседы поднимался вопрос миссии ООН по установлению фактов в отношении инцидента с обстрелом следственного изолятора в Еленовке, в ходе которого погибли 53 украинских военнопленных. Гутерреш и Шойгу в числе других вопросов обсудили инициативы ООН по упрощению порядка экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Напомним, ранее Гутерреш заявил, что ООН планирует расследовать факт обстрела СИЗО в Еленовке.

Также сообщалось, что генсек ООН Гутерреш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН по ситуации на Запорожской АЭС вызывает вопросы.