Шойгу и Гутерреш обсудили Запорожскую АЭС

Сергей Шойгу и Антониу Гутерреш обсудили безопасность Запорожской АЭС и другие вопросы.
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Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник 15 августа провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
Сообщается, что Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.
Также в ходе беседы поднимался вопрос миссии ООН по установлению фактов в отношении инцидента с обстрелом следственного изолятора в Еленовке, в ходе которого погибли 53 украинских военнопленных. Гутерреш и Шойгу в числе других вопросов обсудили инициативы ООН по упрощению порядка экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Напомним, ранее Гутерреш заявил, что ООН планирует расследовать факт обстрела СИЗО в Еленовке.
Также сообщалось, что генсек ООН Гутерреш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН по ситуации на Запорожской АЭС вызывает вопросы.