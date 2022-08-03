ООН планирует расследовать факт обстрела СИЗО в Еленовке

Антониу Гутерриш заявил, что ООН начнет расследование фактов обстрела СИЗО в Еленовке. Фото: REUTERS

ООН расследует факт обстрела следственного изолятора в Еленовке в ДНР. Об этом в среду 3 августа заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш. Глава всемирной организации сказал об этом на пресс-конференции по третьему докладу Группы глобального реагирования на энергетический, продовольственный и финансовый кризисы. Трансляция пресс-конференции доступна здесь.

По словам Гутерриша, ООН получила запросы о проведении расследования как от России, так и от Украины.

«Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», - сказал Антониу Гутерриш, отметив, что это не будет уголовным расследованием, так как он не имеет полномочий на запуск такого процесса.

После установления фактов миссия ООН сообщит о результатах правительствам России и Украины, добавил Антониу Гутерриш.

Ранее ООН заявила о готовности расследовать удар Украины по СИЗО в Еленовке и отправить группу экспертов на место трагедии.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, в которой находились украинские военнопленные. Изначально сообщалось о 40 погибших, позднее число погибших выросло до 53.

Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке для убийства свидетелей преступлений Киева.