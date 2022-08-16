Минобороны России сообщило о вскрытии фактов нарушения Женевской конвенции Украиной

Найдены очередные доказательства военных преступлений Украины Фото: REUTERS

Министерство обороны России получило подтверждения фактов нарушения властями Украины требований Женевской конвенции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 16 августа 2022 года.

По его словам, очередные доказательства преступлений киевского режима обнаружены в покинутом украинскими войсками Артемовске.

"После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артёмовска, военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, публикация доклада организации Amnesty International о военных преступления украинских боевиков привела к большому скандалу. В Киеве резко осудили выход документа и заявили о том, что данные правозащитников о допускаемых ВСУ нарушениях международного гуманитарного права якобы "играют на руку России" и снижают градус поддержки Украины.

При этом в самой организации претензии украинской стороны категорически отвергают, заявляя об объективности своих данных и выводов.