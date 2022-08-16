Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости. Он также назвал абсурдными сообщения о возможном применении химического оружия.

- С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения, — сказал руководитель российского военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что для применения такого типа оружия необходимы чрезвычайные обстоятельства. А они в свою очередь определены в законодательстве РФ.

Ранее представитель российской делегации Александр Трофимов во время выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. (ДНЯО) заявил, что ни один из сценариев возможного применения ядерного оружия Россией не применим в ситуации на Украине. По словам дипломата, Москва неукоснительно исполняла Будапештский меморандум. Представитель ведомства также заявил, что обвинения в адрес России по поводу намерения применить ядерное оружие являются нечистоплотными.

До этого российский лидер Владимир Путин обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Он напомнил, что Россия сокращает свои ракетные арсеналы.