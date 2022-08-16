Авиация России уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ

Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Российская авиация вывела из строя порядка 50 украинских националистов ударами по командно-наблюдательному пункту и пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга во вторник, 16 августа 2022 года.

"Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое",- уточнил Конашенков.

По данным министерства обороны, в результате ударов ранения получили до 30 противников. Еще более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено.

Как ранее писал сайт KP.RU, командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине.

Напомним, воздушно-космические силы России в ходе военной спецоперации на Украине уничтожили свыше 80 наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области всего одним высокоточным ударом.