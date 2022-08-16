Минобороны сообщило об уничтожении свыше 50 националистов под Артемовском

Российские войска ударили по позициям ВСУ под Артемовском. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Свыше 50 националистов и шесть единиц украинской военной техники уничтожены огневым ударом под Артемовском. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге во вторник, 16 августа 2022 года.

"В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой народной республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе той же пресс-конференции Игорь Конашенков рассказал, что Минобороны России получило подтверждения фактов нарушения властями Украины требований Женевской конвенции. По его словам, очередные доказательства преступлений киевского режима обнаружены в покинутом украинскими войсками Артемовске.

Так, южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные взрывные устройства, после установки в боевое положение, невозможно извлечь или обезвредить.