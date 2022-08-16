Возбуждено уголовное дело после взрывов на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму

Возбуждено уголовное дело после диверсии на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту взрыва, который произошел на складе военного назначения в районе населенного пункт Джанкой в Республике Крым. Об этом в ведомстве сообщили во вторник, 16 августа.

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В сообщение отмечается, что по данным следствия, в результате происшествия были повреждены военный склад, а также несколько гражданских объектов, среди которых линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, а также «другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов».

В ведомстве также заявляют, что на данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета РФ. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению», - сказано в заявлении.

Напомним, советник главы Крыма Олег Крючков ранее заявил, что во время детонации боеприпасов при пожаре на временном сладе воинской части в Джанкойском районе республики получили повреждения железнодорожные пути. Позже Минобороны РФ подтвердило диверсию на складе.