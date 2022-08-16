Латвия заявила об ограничении въезда россиян в страну по шенгенским визам

Латвийские власти убеждены, что всех россиян необходимо "изолировать от западного мира" Фото: REUTERS

Власти Латвии приняли решение существенно ограничить для граждан РФ въезд в страну по шенгенским визам, а также прекратить продление вида на жительства (ВНЖ) для россиян.

«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан РФ и ограничить [для них] въезд в Латвию по шенгенским визам», — заявил действующий премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что латвийские власти сейчас ожидают соответствующий законопроект от МВД страны, документ будет поддержан правительством Латвии.

Ранее о необходимости "тотальной изоляции" России от западного мира заявили украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Эстонии Кая Каллас. Они считают, что все руководители западных государств должны применить все возможные усилия для того, чтобы ограничить возможность въезда россиян на территорию своих страны.

Тем не менее, лидеры ЕС и США пока к мнению Каллас и Зеленского не прислушиваются и подобные жесткие меры в отношении граждан РФ на данный момент не готовят. На радикальные шаги в настоящее время в этом направлении готовы пойти лишь лидеры прибалтийских стран.