Названы страны, которые переживут ядерную войну Фото: Shutterstock

Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования пришли к выводу, что В случае гипотетической ядерной войны Австралия и Аргентина лучше всех справятся с ее последствиями.

"Новая Зеландия также испытает меньшее воздействие, чем другие страны. Но если этот сценарий действительно произойдет, регион, возможно, столкнется с притоком беженцев из Азии и других стран, страдающих от нехватки продовольствия", - говорится в статье журнале Nature Food.

Специалисты также отметили, что в случае полномасштабной атомной войны между Россией и США могут погибнуть более пяти миллиардов людей, а планету накроет ядерная зима.

Любопытно, что такие предсказания регулярно делают именно в США - в единственном государстве в истории, которое нанесло ядерный удар по мирным городам. Три года назад группа ученых уже из Принстонского университета (тоже США) ошарашила мир пошаговым сценарием будущей ядерной войны (даже видео показали). Правда, тогда их расчеты оказались не столь кровожадными. Ну и как же американские исследователи-пророки видят сценарий ядерного апокалипсиса? "Комсомольская правда" назвала его основные моменты.