American Conservative: украинское руководство третий месяц игнорирует урок Курской битвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское руководство третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, пишет Уильям Линд в статье для журнала American Conservative.

По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, чем снизили шансы на успех операции.

"Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)", — отметил он.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти просят своих граждан покинуть южные регионы, которые сейчас находятся под контролем российской армии. По ее словам, Киев якобы готовит контрнаступление.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. По его мнению, Украине требуется больше бронетехники, больше оружия от западных партнеров, "перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию".