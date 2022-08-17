Главнокомандующий ВСУ заявил о тяжелом положении армии Украины из-за российской артиллерии

Украинская армия находится в тяжелом положении из-за регулярных обстрелах со стороны российской артиллерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении из-за интенсивных обстрелов со стороны российской артиллерии.

В своем телеграм-канале высокопоставленный военный уточнил, что позиции украинской армии подвергаются ударам артиллеристов из России по 700-800 раз в сутки. По его подсчетам, расход боеприпасов при этом составляет 40-60 тысяч снарядов в день.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что спецоперация РФ развеяла миф о "супероружии" Запада, поставляемом на Украину. По его словам, ранее на роль "супероружия" претендовали ПЗРК Javelin, сейчас — РЗСО HIMARS. Шойгу подчеркнул, что все эти виды оружия "перемалываются в боях".

Напомним, Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России за июль 2022 года сбили в ходе спецоперации 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов залпового огня, благодаря чему были спасены тысячи жизней.