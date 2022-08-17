Володин назвал невозможным развитие глобальной экономики без России

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Без России развитие глобальной экономики невозможно, что подтверждается падением ВВП в странах, которые ввели антироссийские санкции. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду, 17 августа 2022 года.

В качестве аргумента он привел прогнозы аналитиков. Если в отношении российской экономики они улучшились в разы в сравнении с мартовскими, то по США и Евросоюзу наблюдается обратная ситуация.

Как ранее писал сайт KP.RU, колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур заявил, что Европа ударила сама по себе после неудачного введения санкций против России.

Напомним, местные журналисты сообщили, что суши-индустрия в Японии испытывает кризис из-за антироссийских санкций Запада и предпринятых Москвой ответных мер.

Санкционная политика Запада и вынужденные ответные действия России привели к подорожанию продуктов питания, в том числе и тех, что используются в суши-индустрии. В частности, цена на импортный лосось и форель в июне 2022 года оказалась на треть выше, чем год назад.