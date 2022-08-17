В Совфеде заявили о возможном запуске "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин может прийти к решению о запуске газопровода «Северный поток – 2» до конца 2022 года, если Германия столкнется с тяжелыми последствиями энергетического кризиса. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Незадолго до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о важности продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным.

«Не исключаю, что до конца года Германия может запустить газопровод "Северный поток - 2", когда приспичит, если станет совсем тяжко», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Джабаров отметил, что Москва открыта к сотрудничеству. «Бытие определяет сознание. А господин Шольц прекрасно понимает, что если уровень жизни в Германии резко упадет, никто не будет спрашивать о позиции ФРГ по отношению к РФ, будут спрашивать - почему мы стали хуже жить», - добавил он.

По его словам, последние заявления европейцев стали неким сигналом, которые говорят о возможных изменениях в настроениях региона.

Напомним, на сегодняшний день в Германии ввели уже много мер для экономии энергии. Так президентский дворец в Берлине давно не освещают по ночам, в Ганновер объявили об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах, а крупнейшему крематорию Германии Рейн-Таунус в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия теперь придется работать круглосуточно в целях экономии газа.