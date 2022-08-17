Бойцы ВСУ бегут из подразделений в Донбассе из-за больших потерь

Украинцы не хотят участвовать в боевых действиях против армии РФ и сил ДНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в Соледаре и Марьинке в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остаётся менее 50%", - отмечают в российском военном ведомстве, подчеркивая, что случаи дезертирства среди украинских военных стали беспрецедентно массовыми.

Ранее попавший в российский плен командир украинского нацформирования "Кракен" заявил о том, что у ВСУ нет абсолютно никаких шансов на победу над российской армией.

По словам Дмитрия Стрельникова, моральный дух бойцов Вооруженных сил Украины находится на крайне низком уровне, а сами военные не умеют обращаться с поставляемым Киеву западным оружием. В связи с этим негативный исход спецоперации РФ для Украины уже предрешен, подчеркнул украинский националист.