Российские военные уничтожили резервистов и технику ВСУ на станции Калининдорф под Херсоном

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских резервистов и военной техники ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили резервистов ВСУ и украинскую военную технику, которые прибыли на ж/д станцию Калинидорф для разгрузки. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в среду, 17 августа 2022 года.

"Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станции Калининдорф Херсонской области", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалисты войск связи Западного военного округа ретранслируют радио "Жизнь" для украинских военных и призывают их сложить оружие. В ретрансляции задействованы мобильные радиокомплексы на базе бронемобиля "Тигр", которые способны передавать сигнал в радиусе 15 километров.

Напомним, главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении из-за интенсивных обстрелов со стороны российской артиллерии. Военный уточнил, что позиции украинской армии подвергаются ударам артиллеристов из России по 700-800 раз в сутки.