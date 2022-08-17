В Госдуме считают, что Арестович может свергнуть Зеленского с поста украинского президента

Алексей Арестович развил бурную публичную активность и сделал ряд неожиданных политических заявлений Фото: из соцсетей

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович может попытаться сместить Владимира Зеленского и сам занять президентский пост, считает депутат Госдумы РФ от "Единой России" Дмитрий Белик.

По мнению российского парламентария, о подобных амбициях Арестовича свидетельствуют его последние публичные заявления: так, в своих соцсетях чиновник раскритиковал украинское общество за "ненависть к России и русским". Этим, по мнению Белика, Арестович хочет показать, что готов критиковать не только Зеленского и власти Украины, но и негативно высказываться о населении страны и украинском обществе

"Арестович — личность, которая умеет менять не только обличье, но и политические взгляды, и даже личные симпатии. Сегодня он вертится как уж на сковородке, пытаясь остаться своим для Украины и в то же время послать сигнал мировому сообществу о том, что с ним всегда можно договориться, так что он готов критиковать не только власть, но и собственный народ", - сообщил Белик изданию URA.RU.

Ранее Арестович и сам публично заявлял о намерении побороться за президентский пост. Однако выдвинуться на выборы главы государства Арестович, по его собственным словам, готов лишь в случае отказа Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.