Вучич отверг возможность проведения Сербией военной операции в Косово

Президент Сербии Вучич заявил, что Белград не планирует военную операцию в Косово. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не планирует проведение военной операции в Косово. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы слышали заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе. По их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом», - сказал Александар Вучич, добавив, что сфабрикованными являются также сообщения о том, что сербские силы перешли административную линию между центральной частью страны и Косово.

«Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести», - резюмировал сербский президент.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово.

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