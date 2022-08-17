В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косово

Столтенберг допустил возможность вмешательства сил КФОР в ситуацию в Косово в случае эскалации напряженности. Фото: REUTERS

Международные силы безопасности в Косове готовы вмешаться в ситуацию в регионе в случае эскалации напряженности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», - сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса в среду 17 августа во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что риск эскалации в регионе сохраняется и заверил, что НАТО делает все зависящее от альянса, чтобы предотвратить эскалацию.

Во время пресс-конференции президент Сербии Александар Вучич отверг возможность проведения Сербией военной операции в Косово и заявил, что информация о пересечении сербскими силами административной линии между центральной частью страны и Косово является недостоверной.

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