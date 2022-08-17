Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Антониу Гутерриш прибыл во Львов для встречи с Зеленским. Фото: Twitter Стефана Дюжаррика.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов в среду 17 августа. Об этом в своем Twitter написал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы прибыли во Львов», - подписал Дюжаррик фото генерального секретаря ООН с дорожной сумкой на колесиках.

По словам Дюжаррика, на четверг 18 августа запланирована трехсторонняя встреча Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Не исключается также встреча генсека ООН с президентом Украины один на один. В программе поездки Гутерриша – посещение Одессы и Совместного координационного центра по продуктовой сделке в Стамбуле.

Напомним, генсек ООН призвал прекратить военную деятельность около Запорожской АЭС на Украине, выступив за установление вокруг атомной электростанции периметра безопасности.

Ранее Антониу Гутерриш выразил надежду, что шагом к миру на Украине станет отправка первого судна с зерном из Одессы.