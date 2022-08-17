США и европейские страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине 24 августа 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и их европейские коллеги в Совбезе запросили заседание СБ ООН по ситуации на Украине 24 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в СБ.

"США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Другой источник указал, что тема заседания - шесть месяцев российской специальной военной операции.

Ранее Россия запросила на 11 августа 2022 года заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами украинских вооруженных формирований по Запорожской АЭС. Отмечалось, что в качестве докладчика российская сторона хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.