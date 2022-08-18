Reuters: Запад не предлагает ООН новые санкций против России из опасения низкой поддержки

Запад не инициирует новые антироссийские меры в ООН из опасений низкой поддержки Фото: REUTERS

Западные страны не предлагают Организации объединенных наций (ООН) ввести новые санкции против России из-за того, что опасаются низкой поддержки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники среди дипломатов.

"В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы", - приводит агентство мнение собеседников.

Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован добавил, что "разумные способы наказать Россию" уже практически исчерпаны, и придумать что-то новое становится все сложнее. По его оценке, каких-то решительных действий ждать не приходится, "если только не будут пересечены красные линии".

Как ранее писал сайт KP.RU, США и их европейские коллеги в Совбезе запросили заседание СБ ООН по ситуации на Украине 24 августа. Предположительно, основной темой заседания будут шесть месяцев российской специальной военной операции.

Напомним, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что без России развитие глобальной экономики невозможно, что подтверждается падением ВВП в странах, которые ввели антироссийские санкции.

В качестве аргумента он привел прогнозы аналитиков. Если в отношении российской экономики они улучшились в разы в сравнении с мартовскими, то по США и Евросоюзу наблюдается обратная ситуация.