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Политика18 августа 2022 6:20

США намерены добиваться возвращения Украине контроля над Запорожской АЭС

Блинкен заявил, что США намерены добиваться возвращения Украине контроля над Запорожской АЭС
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
США будут добиваться возвращения Украине Запорожской АЭС

США будут добиваться возвращения Украине Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты планируют добиваться возвращения Украине контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и прекращения боевых действий в районе ядерных объектов. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон продолжит призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами", - говорится в сообщении на сайте американского Госдепа.

Как ранее писал сайт KP.RU, МИД РФ утверждает, что Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия крайне заинтересована в организации визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, поэтому будет всячески способствовать визиту в самое ближайшее время.

Напомним, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы.