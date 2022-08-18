США намерены добиваться возвращения Украине контроля над Запорожской АЭС

США будут добиваться возвращения Украине Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Соединенные Штаты планируют добиваться возвращения Украине контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и прекращения боевых действий в районе ядерных объектов. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон продолжит призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами", - говорится в сообщении на сайте американского Госдепа.

Как ранее писал сайт KP.RU, МИД РФ утверждает, что Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия крайне заинтересована в организации визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, поэтому будет всячески способствовать визиту в самое ближайшее время.

Напомним, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы.