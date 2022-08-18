Дмитрий Медведев напомнил, что больше половины жителей стран ЕС не хотят рвать связи с Россией

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины жителей стран Евросоюза "сохраняют здравый смысл" и не желают разрыва отношений с Россией, о чем свидетельствуют результаты опросов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 18 августа 2022 года.

"Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше, - уточнил Медведев. - Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе".

По его словам, совершенно иной точки зрения придерживаются правительства стран ЕС, которые призывают своих граждан "платить за демократию" "холодом в квартирах и пустыми полами в холодильниках".

На этом фоне Медведев посоветовал европейцам не взирать на все это молча, а "призвать к ответу" своих политиков.

"Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей", - добавил политик.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с призывом отказаться от галстуков ради экономии электроэнергии. Правда, суть предложения политик не разъяснил, поэтому гражданам пришлось самостоятельно додумывать, что же он имел в виду.

Напомним, Еврокомиссия предложила странам - членам Европейского союза сократить потребление газа на 15%. Такое заявление в среду, 20 июля, сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий по газу. Политик также отметила, что ЕК считает вероятным сценарием полное отключение российского газа, поэтому призывает начать подготовку к такому сценарию.