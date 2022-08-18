В Польше назвали главную задачу для Европы в ближайшее время

Польский экономист назвал ключевой задачей Европы преодоление зимы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Польского фонда развития Павел Борыс считает, что наиболее актуальной проблемой для европейских стран стала задача пережить предстоящую зиму.

Экономист заявил, что жителей Польши уже после летних каникул ждут серьезные вызовы, среди которых специалист назвал энергетический кризис, экономический спад и высокие процентные ставки. По его словам, Европейскому союзу также необходимо готовиться к тяжелой зиме, которая станет определяющей.

«Главная задача для всей Европы - благополучно пережить зиму ... Я считаю, что это удастся, и время будет работать против России, если Европа и США сохранят единство и решимость», - заявил Борыс в интервью Business Insider.

Напомним, накануне, президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер назвал планы по заполнению всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю текущего года невыполнимыми. Позже «Газпром» допустил рост цены на газ в Европе зимой выше 4 тысяч долларов за тысячу кубометров.