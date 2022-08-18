МИД России пообещал ответить ЕС в случае запрета выдачи виз россиянам

МИД России пообещал ответить в случае запрета выдачи виз россиянам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инициативы ряда стран Европейского союза ограничить или прекратить выдачу виз российским гражданам не останутся без ответа со стороны Москвы. Такое заявление сделал заместитель директора департамента печати и информации Министерства иностранных дел РФ Иван Нечаев.

Российский дипломат не исключил, что в скором времени страны Европейского союза могут принять решение о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России. Нечаев назвал такие меры политически-мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.

«Еще раз повторю - эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», - заявил российский дипломат.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны - члены Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Позже предложение о запрете выдачи шенгенских внесли на обсуждение седьмого пакета санкций Европейского союза. На данный момент некоторые страны прекратили выдачу виз российским гражданам, а некоторые, как Финляндия, объявили об уменьшении приема заявок.