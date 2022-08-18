МИД РФ назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС

В МИД России назвали неприемлемой идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский МИД назвал неприемлемым предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил в четверг 18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев во время брифинга. Трансляция брифинга доступна здесь.

«Неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой», - сказал Нечаев, напомнив, что официальный Киев фактически не имеет возможности контролировать националистические формирования и, кроме того, не раз демонстрировал «способность устраивать провокации».

Также Нечаев выразил надежду, что в ближайшее время эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС, чтобы убедиться, кто обстреливает станцию.

Ранее Минобороны России заявило, что США собрались разыграть на Запорожской АЭС «ядерный спектакль со спецэффектами».

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