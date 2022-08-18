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Политика17 августа 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 18 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Военная спецоперация на Украине 18 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 18 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года.

Вооруженные силы России уничтожили резервистов ВСУ и украинскую военную технику, которые прибыли на ж/д станцию Калинидорф для разгрузки.

Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении из-за интенсивных обстрелов со стороны российской артиллерии. Военный уточнил, что позиции украинской армии подвергаются ударам артиллеристов из России по 700-800 раз в сутки.

Специалисты войск связи Западного военного округа ретранслируют радио "Жизнь" для украинских военных и призывают их сложить оружие. В ретрансляции задействованы мобильные радиокомплексы на базе бронемобиля "Тигр", которые способны передавать сигнал в радиусе 15 километров.

Вооруженные силы Украины несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в Соледаре и Марьинке в ДНР.

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