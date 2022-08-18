Мишустин сообщил о бессрочном продлении "сельской ипотеки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о решении бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%.

«Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен … При этом ставка останется прежней - не выше 3%», - заявил глава российского правительства в четверг, 18 августа, отметив, что жители села смогут оформлять кредиты для покупки жилья и постройки своего дома, «не опасаясь, что не успеют до завершения программы».

Мишустин также обратил внимание, что на сегодняшний день действуют четыре программы льготного кредитования, по которым возможно взять заем для покупки собственного дома: сельская, семейная, а также дальневосточная и льготная ипотеки.

Напомним, днем ранее, 17 августа, премьер-министр РФ подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3-4,5%, а также сообщил, что российский кабмин ввел специальные льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и переработку сырья, покупку рефрижераторов.