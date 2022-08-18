Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию вокруг Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе встречи с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом в четверг, 18 августа, обсудил продуктовую сделку, военное сотрудничество, а также ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия», - написал украинский президент в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце июля этого года Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения соглашения в Стамбуле был создан Совместный координационный центр.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 18 августа, Эрдоган прибыл во Львов, где у него была запланирована встреча с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришом.