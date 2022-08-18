Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове

Президент Туриции Эрдоган встречается с Зеленским во Львове. Фото: REUTERS

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским президентом Владимиром Зеленским начались в четверг 18 августа во Львове. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

По информации телеканала, встреча началась в 14.40. Эрдоган собирается предложить Зеленскому помощь в организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом телеканал передает со ссылкой на источники в турецком дипломатическом ведомстве.

Встреча Эрдогана с Зеленским во Львове после визита в Сочи в начале августа является показателем сбалансированной внешней политики Турции, отмечает A Haber.

Политики дадут совместную пресс-конференцию, когда закончатся переговоры.

Ранее сообщалось, что Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем. Политики проведут трехстороннюю встречу, на которой обсудят в том числе процессы, происходящие после заключения зерновой сделки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом в среду 17 августа.

Также сообщалось, что во Львове Зеленский заслушал доклад местных властей по организации эвакуации жителей районов, где идут боевые действия и посетил раненых военных.