Пять человек погибли из-за шторма на острове Корсика

В результате штормового ветра на острове Корсика погибли пять человек, а еще двенадцать получили ранения

Как передает BFM TV, все произошло утром, в четверг, 18 августа, когда очень сильная буря пронеслась над Корс-дю-Сюд. Жертвами стихийного бедствия стали пять человек и двенадцать получили ранения, в том числе один из них был в чрезвычайной ситуации. Среди погибших есть 13-летняя девочка и 72-летняя женщина.

Кроме того, ливни с ураганным ветром обрушились на север Италии. В Тоскане в шторм снес деревья и крыши. Жертвами такой погоды стали два человека, а четыре получили ранения.

Все это происходит после долгой засухи в регионе. Напомним, аномально жаркие температуры вызвали засуху во многих европейских странах. Как писал сайт KP.RU, свыше ста французских коммун остались без питьевой воды на фоне засухи.