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Политика18 августа 2022 16:59

После встречи с Эрдоганом и Зеленским генсек ООН Гутерриш призвал обеспечить безопасность Запорожской АЭС

Генсек ООН Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС
Мария ПАВЛОВА
Антониу Гутерриш заявил о необходимости обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Антониу Гутерриш заявил о необходимости обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны украинского конфликта немедленно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечить безопасность атомной электростанции. Об этом он заявил в четверг 18 августа на пресс-конференции после завершения трехсторонней встречи с президентом Турции Эрдоганом и украинским лидером Зеленским.

Встреча Гутерриша, Эрдогана и Зеленского длилась около сорока минут.

Гутерриш выразил мнение, что обеспечение безопасности Запорожской АЭС должно производиться путем ее демилитаризации.

«Необходимо вывести со станции военную технику и персонал и избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте», - подчеркнул Гутерриш.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Антониу Гутерришем возложил на ООН ответственность за безопасность ЗАЭС и заявил, что «сохранность» Запорожской АЭС должна обеспечивать Организация Объединенных Наций.

Напомним, ранее США поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС в то время как в МИД РФ назвали неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Представитель российского МИД Нечаев заявил, что демилитаризованная зона сделает АЭС более уязвимой.