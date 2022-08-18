Зеленский заявил, что «сохранность» Запорожской АЭС должна обеспечивать ООН

Зеленский заявил, что обеспечивать безопасность на Запорожской АЭС должна ООН. Фото: REUTERS

ООН должна обеспечить «сохранность и демилитаризацию» Запорожской АЭС. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в четверг 18 августа после встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

«ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию», - написал Зеленский в своем Telegram, комментируя итоги встречи с генсеком ООН, которая прошла во Львове.

По словам Зеленского, с Гутерришем он обсудил дальнейшую координацию в реализации зерновой инициативы и возможные направления ее развития, возможность освобождения находящихся в плену украинских военнослужащих и другие вопросы.

Напомним, США поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС в то время как в МИД РФ назвали неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Представитель российского МИД Нечаев заявил, что демилитаризованная зона сделает АЭС более уязвимой.

Ранее Минобороны России заявило, что США собрались разыграть на Запорожской АЭС «ядерный спектакль со спецэффектами».

Тем временем профессор Владимир Кузнецов назвал страшные последствия катастрофы на Запорожской АЭС: в Зону отчуждения могут попасть несколько стран.