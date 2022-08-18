В Керчи сработали системы ПВО, Крымский мост в безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Системы ПВО сработали в Керчи вечером в четверг 18 августа.

Об этом написал в Telegram советник главы Республики Крым Олег Крючков, уточнив, что Крымскому мосту ничего не угрожает.

«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», - сообщил Крючков.

Напомним, ранее советник Зеленского Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост, назвав транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, «незаконной».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Украина попробует разрушить Крымский мост, то российский ответ будет настолько страшным, что его трудно описать.

Стерегут ли боевые дельфины на самом деле Севастополь и Крымский мост, рассказывает военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец.