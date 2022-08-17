Советник Зеленского Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост Фото: Росавтодор

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует разрушить Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Он назвал транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, "незаконной" и заявил о большом военном значении переправы. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост.

До этого генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. По словам генерал-майора, этот "путь подтягивания резервов ВСУ просто должны обрезать". СК России уже обещал дать правовую оценку призыву генерала Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия взяла во внимание угрозы Министерства обороны Украины взорвать Крымский мост, а эти планы потерпят крах.

Кстати, "Комсомольская правда" рассказывала, как защищен Крымский мост. Так, строение охраняется от нападений сразу двумя полками С-400. Они создают своеобразный купол прикрытия диаметром в 400 километров. Помимо этого, есть дополнительная многоступенчатая защита системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1", "Тор" и другими.