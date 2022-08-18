Член запорожской администрации Рогов предрек Украине энергетический кризис в случае остановки ЗАЭС

Представитель администрации Запорожской области Рогов допустил наступление энергетического кризиса на Украине в случае остановки ЗАЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остановка работы Запорожской АЭС грозит Украине энергетическим кризисом. Об этом в четверг 18 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Рогова, АЭС работает на 17-20 процентов от полной мощности. Рогов рассказал, что случится, если остановить реактор Запорожской станции

«Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32 процентов всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше», - сказал Владимир Рогов, добавив, что Запорожская АЭС не только покрывает текущие энергетические запросы Украины, но и зарабатывает для Киева деньги, вырабатывая электроэнергию на экспорт.

«Остановить реактор — это не проблема, это пять-десять секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис», - сказал представитель Запорожской областной администрации.

Напомним, после встречи с Эрдоганом и Зеленским генсек ООН Гутерриш заявил о необходимости обеспечить безопасность Запорожской АЭС п призвал к ее демилитаризации.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Антониу Гутерришем возложил на ООН ответственность за безопасность ЗАЭС и заявил, что «сохранность» Запорожской АЭС должна обеспечивать Организация Объединенных Наций.