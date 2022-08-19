В США боятся последствий признания России "спонсором терроризма" Фото: REUTERS

Госдеп тайно предупредил американский конгресс о последствиях и возникновении проблем, в случае признания России "страной-спонсором терроризма". Об этом пишет газета Politico.

- Многочисленные источники сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой, - отмечается в публикации издания.

В частности отмечается, что в случае признания РФ "спонсором терроризма" со стороны Соединённых Штатов под угрозой могут оказаться многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию "страной-спонсором терроризма". В американском конгрессе все еще размышляют по этому вопросу - признать или нет нашу страну "спонсором терроризма".

Как писал сайт KP.RU, Кремль оценивает последствия признания России "спонсором терроризма" очень негативно.