Постпред РФ в Вене Ульянов ожидает, что делегация МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в сентябре 2022

Визит делегатов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября Фото: REUTERS

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) может состояться в первых числах сентября 2022 года, если не помешают "посторонние факторы". Соответствующее мнение выразил в ходе брифинга постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ", - уточнил дипломат.

По его словам, главная задача – это обеспечение безопасности делегатов, в том числе выбор наиболее оптимального маршрута, чтобы представители МАГАТЭ не попали под обстрел украинских войск.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что делегация МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы.

Напомним, в МИД России также заявили, что Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты. В дипломатическом ведомстве отметили, что Россия крайне заинтересована в организации визита делегации международной организации на Запорожскую АЭС, поэтому будет всячески способствовать визиту в самое ближайшее время.