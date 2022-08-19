В МИД РФ обвинили США в поощрении ударов ВСУ по российской территории

Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Соединенные Штаты поощряют удары Вооруженных сил Украины по территории России, о чем свидетельствуют заявления украинской стороны. Об этом сообщил заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1" в пятницу, 19 августа 2022 года.

"Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона", - констатировал Рябков.

По его словам, российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию и предупреждала, что такие действия ставят США "на грань превращения в сторону конфликта", чего Москва совсем не желает.

"Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения", - заключил дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что ситуация вокруг российской спецоперации на Украине может обернуться вмешательством в конфликт американской стороны.

По его оценке, существуют несколько возможных вариантов сценария такого вмешательства. Согласно одному из них, если ситуация не разрешится в течение года, то официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.

Напомним, посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Соединенные Штаты, выступая с огульными заявлениями по ситуации вокруг Запорожской АЭС, не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить Россию.