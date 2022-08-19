Переговоры Путина и Токаева стартовали в Сочи

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Такаева стартовали в Сочи в пятницу, 19 августа 2022 года. Это следует из трансляции телеканала "Россия 24".

Как ранее писал сайт KP.RU, главы государств обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества. В ходе встречи также будет затронут вопрос двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе в рамках Содружество Независимых Государств (СНГ), в котором Казахстан председательствует в текущем году.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал события в Казахстане и Узбекистане в 2022 году попытками цветных революций. Такое заявление он сделал. выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).