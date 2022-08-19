Путин заявил, что Россия и Казахстан проведут совместные учения в рамках ОДКБ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия и Казахстан готовятся к проведению совместных учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в пятницу, 19 августа. Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".

"Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения", - уточнил Владимир Путин.

Напомним, встреча президента России с казахским коллегой проходит в Сочи. Одна из обсуждаемых тем - стратегическое сотрудничество двух стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях "Восток-2022", которые пройдут на российской территории в период с 30 августа по 5 сентября текущего года.