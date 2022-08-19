Пушилин не исключил смертной казни для новой группы задержанных наемников

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что новая группа захваченных в плен на территории республики группа из пяти иностранных наемников может получить высшую меру наказания в виде смертной казни.

«С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания», - заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что вынесением приговора наемникам будет заниматься суд.

Напомним, суд ДНР огласил обвинения пятерым иностранным наемникам. Как сообщалось, швед, хорват, а также один британец обвиняются в участии в военных действиях, а также попытке захвата власти. Еще два гражданина Великобритании обвиняют в пособничестве вербовке наемников и участии в боях на стороне Украины.

Как писал сайт KP.RU, сообщалось также, что Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении пяти наемников. Отмечалось, что британские подданные отказались сотрудничать со следствием, а также давать какие-либо показания.