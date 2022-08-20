Германии предрекли социальный взрыв: вот какой оказалась причина Фото: REUTERS

Германии грозит отток промышленных предприятий из-за неподъемных цен на энергоносители в связи с сокращением поставок российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что немецкие производители автозапчастей, химикатов и стали отчаянно пытаются бороться с ценами на электроэнергию. К слову, сейчас в ФРГ цены на электроэнергию и газ в выросли более чем в два раза за два последних месяца.

В публикации Bloomberg также пишет про то, что до этого Берлин полагался на российский газ для снабжения своих электростанций и заводов. Но из-за введения санкций против российской стороны поставки сократились. Кроме того, как считают авторы материала, ухудшение уровня жизни немцев может обернуться социальным взрывом.

Напомним, 19 августа цена газа в Европе ходе торгов превысила отметку в 2 700 долларов за одну тысячу кубометров, что произошло впервые с марта текущего года. Общий рост стоимости газа с начала дня составил 8%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2712 долларов за 1 тысячу кубометров, или 261 евро за МВт·ч.