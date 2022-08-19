Цена газа в Европе превысила 2700 долларов впервые с марта 2022

Цены на газ бьют мартовские рекорды на фоне сообщений об остановке турбины "Северного потока" Фото: REUTERS

Цена газа в Европе ходе торгов в воскресенье, 19 августа, превысила 2700 долларов за одну тысячу кубометров, что произошло впервые с марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что общий рост стоимости газа с начала дня составил 8%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2712 долларов за 1 тысячу кубометров, или 261 евро за МВт·ч.

Это произошло на фоне сообщений о том, что единственная турбина "Северного потока" будет остановлена 31 августа 2022 года для проведения ремонтных работ, которые, предположительно, продлятся три дня.

Напомним, в Европе новый рекорд установила стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии на 2023 год. Отмечалось, что только за последние два месяца цены на поставку в ряде стран увеличились вдвое.

Высокий спрос на электроэнергию в Европе, который можно наблюдать на сегодняшний день, объясняется погодными условиями, поскольку жара и засуха вынуждают использовать кондиционеры, потребляющие большое количество энергии.