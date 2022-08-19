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Экономика19 августа 2022 16:25

Цена газа в Европе превысила 2700 долларов впервые с марта 2022

Прирост стоимости составил 8%
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Цены на газ бьют мартовские рекорды на фоне сообщений об остановке турбины "Северного потока"

Цены на газ бьют мартовские рекорды на фоне сообщений об остановке турбины "Северного потока"

Фото: REUTERS

Цена газа в Европе ходе торгов в воскресенье, 19 августа, превысила 2700 долларов за одну тысячу кубометров, что произошло впервые с марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что общий рост стоимости газа с начала дня составил 8%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2712 долларов за 1 тысячу кубометров, или 261 евро за МВт·ч.

Это произошло на фоне сообщений о том, что единственная турбина "Северного потока" будет остановлена 31 августа 2022 года для проведения ремонтных работ, которые, предположительно, продлятся три дня.

Напомним, в Европе новый рекорд установила стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии на 2023 год. Отмечалось, что только за последние два месяца цены на поставку в ряде стран увеличились вдвое.

Высокий спрос на электроэнергию в Европе, который можно наблюдать на сегодняшний день, объясняется погодными условиями, поскольку жара и засуха вынуждают использовать кондиционеры, потребляющие большое количество энергии.