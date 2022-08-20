Глава МИД Британии Трасс заявила об отсутствии у России "морального права" присутствовать на форуме G20 Фото: REUTERS

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия не должна участвовать на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Об этом сообщил представитель дипломатического ведомства, на слова которого ссылается агентство Reuters.

Трасс считает, что "у РФ нет морального права присутствовать на G20", пока продолжается спецоперация на Украине. При этом она отметила стремление Индонезии обсудить события, происходящие на Украине и "намеки на то, что Украина может быть представлена президентом (Владимиром) Зеленским на саммите G20".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Лиз Трас не отказывается от намерения "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина на полях саммита "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии. Правда, для этого британскому политику нужно сначала избраться на пост премьера. Ее конкурентом за кресло главы правительства выступает бывший глава Минфина Британии Риши Сунак.